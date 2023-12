Neymar deve passar 9 meses longe dos campos, diz médico da seleção

Na ocasião, Neymar rompeu ligamentos e saiu do campo chorando. A operação foi bem sucedida, mas segundo Lasmar, o corpo do atleta precisa de tempo para se recuperar por completo.

O craque foi submetido a uma cirurgia no joelho no início de novembro, por conta de uma lesão que sofreu em outubro no jogo entre o Brasil e o Uruguai.

