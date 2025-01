Neymar deve jogar apenas 24 partidas no retorno ao Santos; entenda

Neymar firmou contrato com o Santos por alguns meses, até junho, com a possibilidade de jogar até 24 partidas. Durante esse período, ele participará do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com sua reestreia prevista para 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP.

