Neymar chega ao Brasil, volta a lamentar derrota na Copa e afirma que 'ainda dói'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminada da Copa do Mundo na última sexta-feira (9), após derrota nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final do torneio, a seleção brasileira desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (11). O atacante Neymar, que também já está no país, voltou a se manifestar, dizendo que ainda sente muito.

Neymar afirmou que a ferida da derrota ainda vai demorar a sarar, e disse que ainda não aprendeu a perder, avaliando que isso não é necessariamente ruim.

"Em solo brasileiro... Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto. Infelizmente ou felizmente eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem, mas elas me machucam demais e eu ainda não me acostumei com isso. Enfim, temos que seguir em frente... a vida nos faz seguir, mesmo que doa e que o machucado demore a sarar, temos que seguir", escreveu o atacante do PSG.

"Mais uma vez quero agradecer ao povo brasileiro pelo suporte e pelo carinho, ouvir de vocês que nós lutamos, nos entregamos até o final conforta um pouquinho da nossa dor", acrescentou o jogador.

Neymar ainda elogiou a organização da Copa do Mundo, opinando que, para coroar o evento, faltou a seleção brasileira ficar com a taça. O camisa 10 do PSG disse que agora é o momento de aproveitar o tempo com a família e recarregar as energias para continuar.

"Obrigado, Qatar, por tudo. A Copa estava linda e ela tinha que ser do Brasil para coroar tudo, mas por destino de Deus não foi. Seguimos... Agora é desligar a chave, aproveitar a família e amigos, recarregar as energias porque conviver com essa derrota vai ser muito difícil, ainda me dói muito! Fé!", completou Neymar.