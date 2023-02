Neymar antecipa prêmio e é eleito melhor brasileiro no exterior pela 6ª vez

No sub-20, que estreou nesta edição, Endrick superou Matheus França e Vitor Roque para se tornar o primeiro vencedor da categoria. O atacante de 16 anos do Palmeiras recebeu 28,4% dos votos.

No feminina, a atacante Debinha foi a grande vencedora, com 15,6% dos votos. Gio Queiroz e Geyse ficaram em segundo e em terceiro, respectivamente.

É a terceira vez consecutiva que Neymar conquista o prêmio individual — ele também foi eleito em 2014, 2015 e 2017. Com o feito, ele se isola na liderança de maiores vencedores do Samba Gold.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar revelou nesta segunda-feira (6) pelas redes sociais que venceu pela sexta vez o prêmio Samba Gold, concedido ao melhor brasileiro atuando no exterior. A publicação do craque de 31 anos do PSG antecedeu o anúncio oficial do site Sambafoot, organizador a premiação, que estava inicialmente marcado para o dia 15 de fevereiro.

