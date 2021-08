Netflix lança trailer inédito de documentário sobre Schumacher

Com depoimentos de familiares, amigos e de nomes do automobilismo, como Sebastian Vettel, o documentário deve contar um pouco sobre a vida de Schumacher antes de virar piloto profissional, como foi a carreira do heptacampeão e ainda mostrar um lado mais pessoal e família do alemão.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou a data de lançamento do documentário sobre a vida e carreira de Michael Schumacher. O filme sobre o heptacampeão mundial de Fórmula 1 estreia no próximo dia 15 de setembro. Nesta quarta-feira (25), a plataforma soltou um trailer inédito que dá uma prévia aos fãs de velocidade.

