Neste sábado, Amazonas FC enfrenta Portuguesa no Rio de Janeiro

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o detalhamento com datas, horários e locais dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Amazonas FC tem, entre seus jogadores, um dos principais artilheiro da Série D, Ítalo, com 11 gols, e pode acessar a série C do Brasileiro. A equipe enfrentará a Portuguesa (RJ), nos dias 20 e 28 de agosto.

Neste sábado, dia 20, o Amazonas joga contra a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro/RJ, a partir das 14 horas (Manaus), informa a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

No domingo, dia 28, as duas equipes voltam a se encontrar, desta vez no estádio Carlos Zamith, em Manaus, a partir das 15 horas (local).