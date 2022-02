Nenê brilha, e Vasco vence Bangu em jogo com campanha por Petrópolis (RJ)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 nesta quinta-feira (17), em São Januário, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O resultado manteve a equipe na briga pela liderança da competição, na cola do Fluminense.

Raniel abriu o placar após contar com assistência de calcanhar de Nenê. O camisa 10 ainda marcou um golaço de falta na sequência e, em um momento romântico, foi até o setor social do estádio na comemoração para beijar a esposa, Jéssica.

A partida ainda foi marcada pelo reconhecimento da torcida ao ídolo Felipe, agora técnico da equipe alvirrubra. Antes do apito inicial, recebeu uma camisa personalizada do primeiro vice-presidente geral, Carlos Osório, e teve o nome gritado pelos torcedores vascaínos ao longo da noite.

O Vasco também aproveitou o confronto para mobilizar ajuda às vítimas das fortes chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O time anunciou que vai leiloar as camisas dos 11 titulares do jogo e doar o valor arrecadado via associação SOS Serra. A ação será realizada através do site 'Play for a Cause'.

Na manga das camisas há uma inscrição especial com "SOS Petrópolis" e cada uma será autografada pelos jogadores. As peças foram usadas apenas no primeiro tempo da partida. Antes do jogo, foi respeitado um minuto de silêncio pelas vítimas.

Desde a manhã do dia da partida, o Vasco recolheu doações para as vítimas de Petrópolis em São Januário, na sede Náutica da Lagoa e nas lojas Gigante da Colina. Durante o jogo contra o Bangu o clube também recebeu donativos em parceria com o Bepe (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) e a Ferj.

Com o resultado diante do Bangu, o Vasco subiu para a terceira colocação com os mesmos 16 pontos de Flamengo e Botafogo, mas está atrás do rival rubro-negro e à frente do time alvinegro pelos critérios de desempate. O Fluminense é o líder, com 18 pontos.

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Audax-RJ, no Raulino de Oliveira, e o Bangu visitará o Nova Iguaçu, no Laranjão.

VASCO

Thiago Rodrigues; Weverton, Luís Cangá, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Matheus Barbosa (Laranjeira) e Juninho (Galarza); Bruno Nazário, Nenê (Isaque) e Gabriel Pec; Raniel (Getúlio). T.: Zé Ricardo

BANGU

Paulo Henrique; Carlos Eduardo (Wisney), Israel, Lucas Oliveira e Raí; Renatinho (Alisson Daniel), Denilson, Nascimento (Felipinho) e Roberto Baggio; Luís Araújo (Santarém) e Daniel Dias (Adsson). T.: Felipe Loureiro

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Diego Couto Barcellos

Cartões amarelos: Juninho e Bruno Nazário (VAS); Israel, Wisney e Daniel Dias (BAN)

Gols: Raniel (VAS), aos 14', e Nenê (VAS), aos 19'/2ºT