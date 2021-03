NBA vai flexibilizar protocolos para vacinados contra Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os protocolos sanitários de combate à Covid-19 na NBA serão alterados. Em um comunicado, a liga norte-americana de basquete e a NBPA (Associação Nacional de Jogadores de Basquete, na sigla em inglês) informaram às franquias que atletas e profissionais vacinados terão benefícios duas semanas após a segunda dose da imunização.

Segundo a ESPN, a nova regra beneficiará qualquer pessoa que faça parte de uma franquia onde 85% dos jogadores e da equipe estejam totalmente vacinados.

Os jogadores e membros do staff vacinados também não precisarão mais passar pela quarentena após a exposição ao vírus, e, ao contrário do exigido atualmente, poderão receber amigos e familiares nas suas residências sem que seja necessário avisar a equipe ou fazer o teste. Refeições em restaurantes também serão liberadas.

A política do uso de máscaras será atenuada. Hoje, todos devem utilizar o equipamento nos centros de treinamento, o que não será mais necessário. Durante as viagens, as equipes poderão sair dos hotéis e jantar em restaurantes.

As diretrizes estão de acordo com as normas anunciadas pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos.

O número de jogadores e profissionais da liga que já foram imunizados ainda é desconhecido. No domingo (14), parte dos funcionários e atletas do New Orleans Pelicans receberam a primeira dose da vacina, de acordo com informações da ESPN.