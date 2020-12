NBA suspenderá testes de maconha em antidoping na próxima temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NBA vai suspender os testes aleatórios contra maconha em exames antidoping na próxima temporada. A informação foi divulgada na sexta-feira (4) pelo jornalista Marc Stein, do The New York Times.

De acordo com a publicação do jornalista no Twitter, a decisão acontece "devido às circunstâncias incomuns da pandemia".

"Concordamos em suspender os testes aleatórios de maconha para a temporada 2020-21 e concentrar nosso programa de testes aleatórios em produtos e drogas que melhoram o desempenho", explicou o porta-voz Mike Bass.

Vale destacar que, apesar da suspensão dos testes aleatórios, a maconha continua sendo substância proibida na NBA.

A decisão da principal liga de basquete do mundo acontece dois dias após a comissão da ONU retirar a maconha da lista de drogas perigosas.

A NBA volta no dia 22 de dezembro. A próxima temporada da liga terá 72 jogos -dez a menos que o habitual.