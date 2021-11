NBA: LeBron James, do Lakers, é expulso após agredir jogador do Detroit

Astro do Los Angeles Lakers, Lebron James, foi expulso neste domingo (21) após acertar um soco no rosto de Isaiah Stewart, pivô do Detroit Pistons, durante disputa de rebote num lance livre, nos Estados Unidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.