NBA deve distribuir US$ 900 milhões entre franquias por conta da covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A NBA deve distribuir um total de US$ 900 milhões entre as franquias para ajudar no combate ao novo coronavírus. Serão US$ 30 milhões por equipe, segundo o Sports Business Journal.

Os valores serão repassados para as equipes durante este mês e não há orientação de como cada franquia deve utilizar o dinheiro.

Vale lembrar que nesta temporada o número de partidas foi reduzido para 72 jogos por equipe na temporada regular e com estádios vazios ou com limitação.

A fase será dividida em duas partes. A primeira começa já nas vésperas do Natal, em 22 de dezembro, e pausa em março do próximo ano para o All-Star Weekend, marcado para acontecer entre 5 a 10 de março.

Em 11 de março, a segunda parte da temporada regular tem início. O Play-in está agendado para 18 a 21 de maio. No dia seguinte 22 de maio, os playoffs começam.