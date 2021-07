Nathasha Rosa fica em 9º lugar na disputa do levantamento de peso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Nathasha Rosa ficou em nono lugar na disputa do levantamento de peso nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

Ela teve a liberação para participar dos Jogos confirmada na última quinta-feira (22) e disputou as provas já na sexta-feira (23, horário de Brasília).

No Grupo B, Nathasha competiu na categoria até 49 kg e somou 173 kg de peso, somando as provas de arranque e arremesso, e ficou com a terceira colocação da chave.

A categoria foi vencida pela chinesa Zhihui Hou, que ultrapassou os recordes olímpicos e ficou com a medalha de ouro, somando 210kg no total. Completam o pódio Mirabai, da Índia, com a prata, e Aisah, da Indonésia, com o bronze.