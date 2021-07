Nathasha Rosa fica em 3º no grupo B no levantamento de peso de até 49 kg

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Nathasha Rosa terminou na terceira colocação do grupo B na categoria de até 49 kg do levantamento de peso nas Olimpíadas de Tóquio, neste sábado (24) no Japão.

Nathasha alcançou 95 kg no arremesso e 78 kg no arranco, totalizando 173 kg. Ela ficou atrás da cubana Ludia Marguiela Montero, com 178 kg, e da dominicana Beatriz Elizabeth Piron, com 176 kg.

Após a definição do grupo B, será a vez do grupo A, disputa entre as atletas com os melhores desempenhos, que definirá as medalhas da categoria.