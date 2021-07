Nathalie Moellhausen é derrotada na estreia da esgrima e perde chance de medalha inédita

Em Tóquio, o Brasil ainda competirá na esgrima com Guilherme Toldo, no florete, na segunda-feira (26). O país nunca conquistou medalha no esporte.

Filha de mãe ítalo-brasileira e pai ítalo-germânico, ela aceitou convite para defender o Brasil em 2014, e em 2016 obteve o melhor resultado olímpico da esgrima verde-amarela, avançando até as quartas de final no Rio de Janeiro.

Ela foi derrotada no primeiro jogo que fez na chave da espada feminina, pela italiana Rossella Fiamingo, por 10 a 9, no golden score.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Primeira chance de medalha do Brasil a entrar em ação nas Olimpíadas de Tóquio, a esgrimista Nathalie Moellhausen viu o sonho acabar cedo na manhã deste sábado (24) no Japão.

