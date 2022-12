Narrador sofre convulsão durante transmissão ao vivo; vídeo

De acordo com a assessoria de imprensa do Hawks, Bob perdeu brevemente a consciência e foi tratado para desidratação. Ele foi socorrido para o hospital Emory Midtown, em Atlanta, Estados Unidos.

No vídeo é possível ver o momento em que Bob conversa com o comentarista Dominique Wilkins quando de repente começa a sofrer o ataque. No primeiro momento, Wilkins continua falando sem perceber o que está acontecendo, e em seguida as imagens mudam para outra cena.

Hawks Announcer Bob Rathbun suffering medical emergency. Pray for him. pic.twitter.com/PXO0ePR9Ny

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.