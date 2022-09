Napoli goleia o Liverpool em jogo de cinco gols na estreia da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Napoli venceu o Liverpool por 4 a 1, na tarde desta quarta-feira (07), em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O placar foi construído com gols de Zielinski (duas vezes), Anguissa e Simeone para os napolitanos. Luiz Días descontou para o Liverpool.

Com esse resultado, os comandados de Luciano Spalletti assumem a vice-liderança do Grupo A por conta do saldo de gols. No outro confronto do grupo, o Ajax venceu o Rangers por 4 a 0.

Do outro lado, dos Reds vêm de início complicado na temporada. Até o momento, são apenas três vitórias em jogos oficiais, sendo uma o título da Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City, e as outras duas na Premier League —9 a 0 sobre o Bournemouth e o 2 a 1 contra o Newcastle, apenas nos acréscimos. Além disso, a equipe de Klopp está na sétima colocação do Inglês e vem somando atuações abaixo da expectativa.

O Liverpool volta a campo para enfrentar o Wolverhampton no sábado (10), às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Já o Napoli encara o Spezia, também no sábado, às 10h (de Brasília), pelo Italiano.

O jogo começou movimentado com iniciativas da equipe italiana. Jogando em casa, logo no primeiro minuto, Di Lorenzo fez um passe na frente para Osimhen, que deixou Alisson no meio do caminho e finalizou sem ângulo. A bola carimbou a trave e saiu pela esquerda.

Pouco depois, aos quatro minutos, em uma outra boa chegada do Napoli, Milner acabou tirando a bola com a mão. O árbitro marcou a penalidade, Zielinski foi para a cobrança, deslonado o goleiro brasileiro para abrir o placar.

Antes dos 20 minutos da primeira etapa, mais um pênalti foi marcado para o Napoli. Osimhen avançou em velocidade, mas foi parado por Van Dijk dentro da área. O VAR sugeriu a revisão e foi contatado um pisão do zagueiro do Liverpool. O próprio camisa 9 da equipe italiana foi para a bola, mas Alisson defendeu a penalidade e evitou o segundo gol.

Depois disso, foi a vez do jogador holandês se redimir e salvar o Liverpool. Osimhen levou a melhor numa disputa com Joe Gomez, tocou para Kvaratskhelia de frente para o gol vazio, que finalizou. No entanto, Van Dijk conseguiu evitar o gol quase em cima da linha.

Após uma lambança de Joe Gomez, os italianos conseguiram ampliar sua vantagem. O zagueiro falhou na origem da jogada e perdeu a bola para Kvaratskhelia. Na sequência, Anguissa recebeu de Zielinski e tocou na saída de Alisson para fazer o segundo gol do jogo.

Já no final do primeiro tempo, o Napoli consegue balançar as redes pela terceira vez. Kvaratskhelia fez o drible da vaca em Alexander-Arnold, ganhou de Joe Gomez no corpo a corpo, e tocou para Simeone, livre na pequena área, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. O argentino se emociona e chora após marcar —esse foi seu primeiro toque na bola no jogo.

Sem deixar o Liverpool voltar para o jogo tentando algo diferente da primeira etapa, o Napoli fez o quarto gol do confronto logo aos dois minutos do segundo tempo. Simeone fez um cruzamento rasteiro para Zielinski, que finalizou de primeira. Alisson fez boa defesa, mas conseguiu segurar, e o polonês completou para as redes no rebote.

Na saída de bola, os jogadores do Liverpool resolveram responder o Napoli e diminuir a vantagem da equipe italiana. Luis Díaz encarou a marcação pela esquerda e finalizou colocado da entrada da área. A bola entrou no canto esquerdo de Meret.

A partir daí, a segunda etapa passou a ser mais equilibrada, com o Liverpool mantendo mais a posse de bola e o Napoli apostando no contra-ataque.