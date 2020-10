'Não temos ciúmes um do outro', diz LeBron sobre sucesso com Anthony Davis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James, do Los Angeles Lakers, afirmou que um dos segredos do sucesso de sua parceria com Anthony Davis na franquia da Califórnia é a ausência de ciúmes. Os dois são os grandes destaques da equipe que disputa as finais da NBA com o Miami Heat e lidera a série melhor de sete por 1 a 0.

Segundo o jogador, ambos reconhecem o grande potencial do outro e já se falaram sobre como podem ajudar o time a ser campeão ao unirem forças.

"Não temos ciúmes um do outro. Acho que é a melhor coisa. Nos esportes profissionais, você tem caras que unem forças --você pode chamá-los de 'machos-alfa'. É assim que são chamados. Dois caras que têm sido dominantes em um esporte específico em suas respectivas equipes, e eles se reúnem e falam sobre o quão dominantes podem ser e falam sobre como isso pode ser. Eu acredito que o ciúme atrapalha muito. E isso é o contrário absoluto do que somos", declarou LeBron antes dos treinos para o segundo jogo das finais da NBA, que acontece nesta sexta-feira (2), às 22h (horário de Brasília).

A declaração de LeBron veio alguns dias após uma fala polêmica de seu ex-companheiro de clube Kyrie Irving --eles jogaram juntos no Cleveland Cavaliers, onde conquistaram um título da NBA e foram a três finais. O agora jogador do Brooklyn Nets afirmou que, ao lado de Kevin Durant, ele pôde pela primeira vez na carreira olhar para o lado e ver alguém que acertará um arremesso com mais facilidade que ele.

"Uma coisa com que sempre me senti confortável é que me senti a melhor opção em todos os times em que joguei. Esta é a primeira vez na minha carreira em que pude olhar para baixo e ficar tipo, 'Aquele filho da mãe pode fazer aquilo também, e provavelmente faria muito mais fácil', disse Irving em participação no podcast de Kevin Durant, seu companheiro de Nets.

Mais tarde, em uma série de vídeos, Irving tentou minimizar a polêmica e negou que as palavras tenham sido direcionadas a LeBron. "Se fosse direcionada a alguém, eu diria o nome. Não ouçam narrativas falsas, pessoal. Deixem as pessoas viverem suas vidas. É só um jogo."