'Não fiquei surpreso', diz Anderson Silva ao vencer com nocaute Tito Ortiz

Anderson Silva, de 46, o Spider, entrou no octógono neste sábado (11), e venceu com nocaute o lutador Tito Ortiz. A lta aconteceu em Hollywood, na Flórida, Estados Unidos, no coevento principal de Vitor Belfort x Evander Hollyfield.

O duelo acabou aos 1min21s do primeiro round após o golpe de Spider, que ainda no ringue, disparou: "Não fiquei surpreso com o resultado, porque eu treinei para isso. É um trabalho árduo que envolve toda a minha comissão técnica e sparring. Agora é voltar a treinar para buscar uma nova luta", afirmou.

Luta principal

Vitor Belfort também ganhou do lendário Evander Hollyfield por nocaute técnico no primeiro round e chegou a levar o americano de 58 anos duas vezes ao chão.