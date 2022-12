'Não está dizendo adeus', diz filha de Pelé sobre estado de saúde do pai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé está internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, desde a última terça-feira (29), e o estado de saúde do tricampeão mundial gerou uma onda de comoção e apreensão no mundo da bola, mas as filhas Kely e Flávia e o neto Arthur tranquilizaram sobre a condição do ex-jogador.

Em entrevista ao "Fantástico", exibida neste domingo (4), Flávia afirmou que o pai está em um "quarto normal" e fora de risco. Ela ainda negou que Pelé esteja em estado terminal ou fazendo tratamento paliativo. Já Kely informou que o ex-jogador teve Covid-19 recentemente.

"Eu e a Kelly estamos cansadas de receber 'meus pêsames'. A gente está cansada. Ele não está em uma UTI, está em um quarto normal. Ele não está em risco, ele está em tratamento", falou Flávia.

"Não gosto que falem que o tratamento do câncer não deu certo. Claro que deu, está dando. Enquanto ele está aqui, respirando, está dando super certo. De tempos em tempos eles vão ajustando a medicação para ver o [que é] melhor. É muito injusto falar que ele está em estado terminal, tratamento paliativo. Não é isso. Acreditem na gente", completou.

Kely explicou que Pelé foi diagnosticado com uma infecção pulmonar semanas após contrair Covid-19 e que, assim que o problema for solucionado, o pai voltará para casa.

"Ele está doente, velhinho, mas no momento ele está lá por causa de uma infecção no pulmão, e quando melhorar ele vai para casa de novo. Ele não está dizendo adeus no hospital. [...] Há umas 3 semanas ele teve Covid. Eles está vacinado, só que por causa do medicamento do câncer, ele pegou uma infecção no pulmão e é por isso que ele foi para o hospital", relatou.

Segundo as filhas, Pelé acompanhou as manifestações de jogadores e técnicos desejando uma pronta recuperação e está assistindo aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

"Ele começa a falar de formação tática. Que sem Neymar, a gente não consegue criar tanto jogo", contou o neto Arthur, "Ele vai ficar bem, ele vai ver o hexa, vai ver o Brasil ganhar".

Saúde de Pelé

O estado de saúde do Rei gerou preocupação nesta semana depois que foi publicado que ele teve o tratamento suspenso para o combate ao câncer de cólon, já que seu corpo não reagia mais à quimioterapia, e passou a receber cuidados paliativos — visando oferecer qualidade de vida e aliviar sofrimento de pacientes com doenças incuráveis. A informação foi divulgada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo UOL.

Os últimos boletins médicos do hospital, felizmente, foram tranquilizadores. O documento no sábado (3) divulgado pelo Albert Einstein afirmou que Pelé está estável e que apresentou boa resposta ao tratamento contra a infecção respiratória.