'Não consigo ouvi-los com minhas 7 medalhas', diz Simone Biles ao responder haters

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Simone Biles está bem segura quanto a sua participação nas Olimpíadas de Tóquio. Um mês após conquistar duas medalhas na ginástica artística, mesmo em meio aos problemas que teve no Japão, a norte-americana relembrou a trajetória e disse não se importar com as críticas que ainda recebe.

Pelo Instagram, a ginasta postou foto das últimas medalhas e escreveu que "não mudaria absolutamente nada" do que viveu em Tóquio. "Não foi do jeito que imaginei, mas estou orgulhosa de mim mesma e da minha carreira. Se você quer me criticar, tudo bem, mas fale mais alto porque é difícil ouvir com minhas 7 medalhas olímpicas", afirmou na legenda.

Biles ressaltou que passou por muita coisa na carreira e que desistir não fazia parte de seu vocabulário. "Os últimos acontecimentos não me definem como atleta. Continuo sendo a ginasta mais premiada da história", finalizou ela.

Quando abriu mão das finais nos Jogos de Tóquio por não estar bem mentalmente, a ginasta declarou que abuso sexual que sofreu por parte de Larry Nassar - ex-médico da seleção de ginástica dos EUA e condenado a 175 anos de prisão por assédio - pode ter afetado sua saúde mental e, consequentemente, seu desempenho.

Ainda sim, Biles conseguiu conquista duas medalhas: prata na final por equipes e bronze na trave. Ela ainda não sabe se irá competir em Paris-2024, mas está bem consigo mesma.