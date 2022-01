Nadal diz que escolha de Djokovic teve consequências e faz apelo por vacinação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Nadal falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Novak Djokovic, que teve negada a entrada na Austrália e está retido em um hotel no país. O tenista espanhol afirmou que o sérvio tomou suas próprias decisões, mas ressaltou que todas as escolhas têm suas consequências. "Se ele quisesse estaria jogando sem problemas na Austrália. Ele tomou suas próprias decisões e todo mundo é livre para tomar suas próprias decisões, mas há consequências", disse. "Ele conhecia as condições há meses, ele tomou sua própria decisão. O mundo já sofreu o suficiente, temos que nos vacinar", acrescentou o jogador. Nadal superou Ricardas Berankis por 2 sets a 0 (6-2 e 7-5), na madrugada desta quinta-feira (6) e avançou no Aberto da Austrália. Ele foi questionado sobre a situação de Djoko após sua partida e mais uma vez reforçou a necessidade de todos se vacinarem contra a Covid-19. "No meu ponto de vista, o único que posso dizer é que acredito nas pessoas que entendem de medicina, e se as pessoas dizem que temos que ser vacinados, temos que ser vacinados", concluiu o tenista de 35 anos.

