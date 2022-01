Nadal chora ao chegar à final do Australian Open e diz que pensou em parar

O desabafo de Nadal tem relação com sua recuperação de uma lesão no pé — há seis meses ele estava usando muletas. Além disso, ele testou positivo para Covid-19 há 30 dias, o que também prejudicou sua preparação.

"Não posso reclamar, especialmente nestes tempos com muitas pessoas morrendo no mundo. Meus meses não são difíceis em comparação com o que muitas famílias passaram perdendo os seus. Isso é difícil, não o que eu passei", acrescentou.

"Passei muitos momentos difíceis, sem ver a luz. Foram muitas conversas com meu time, a família, sobre o que podia acontecer se as coisas continuassem assim... que talvez fosse o momento de dizer adeus", disse Nadal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.