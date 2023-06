Nadadora amazonense embarca para Campeonato Brasileiro em São Paulo

Manaus/AM - A nadadora amazonense Pietra Menezes, de 12 anos, embarca para cidade de Bauru, em São Paulo, rumo ao Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno, que acontecerá de 12 a 17 de junho. A atleta que ocupa o 2° lugar no ranking do Brasil, na categoria infantil, conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do projeto Voo Campeão, coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Para o secretário da Sedel, Jorge Oliveira, é importante que os atletas amazonenses possam ganhar experiências em diferentes campeonatos para que conquistem voos mais alto.

Determinada, a amazonense, bicampeã Norte/Nordeste nos 50 livres, busca superar seus próprios recordes e conquistar o reconhecimento em seu primeiro Campeonato Brasileiro de Natação Infantil de Inverno. Em sua última competição, na Copa Amazonas de Natação, realizada em maio, Pietra foi campeã nas provas de 100 e 50 metros livres, na categoria absoluta.

“Esse campeonato vai ser muito desafiador, vou competir no frio, mas minhas expectativas são altas. Meu maior objetivo nessa competição é me manter no topo do ranking brasileiro na minha categoria no nado 50 metros livres”, disse Pietra Menezes, atualmente nadadora da categoria infantil, que detém o segundo melhor tempo do Brasil, com 28’21.

“Nós esperamos que os resultados sejam positivos e que Pietra consiga se manter na colocação, trazendo para o Amazonas as melhores medalhas”, disse a mãe de Pietra, Luciana Oliveira.