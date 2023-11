Nadador de Manaus atinge melhores marcas pessoais em campeonato no Recife

Manaus/AM - O atleta amazonense Gabriel Castro, nadador do programa “Manaus Olímpica”, da Fundação Manaus Esporte (FME), da Prefeitura de Manaus, disputou o Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, Troféu Maurício Bekenn 2023, realizado de 21 a 25 de novembro. O torneio aconteceu na piscina do parque e centro esportivo Santos Dumont, localizado no bairro Boa Viagem, zona Sul do Recife (PE).

Gabriel, que embarcou com o apoio da FME, conseguiu atingir suas melhores marcas pessoais na competição, nadou cinco provas e foi finalista em duas, ocupando o sétimo lugar nos 400 metros medley e com o sexto lugar nos 200 metros medley. Aos 13 anos de idade, ele é um dos grandes expoentes da modalidade, com inúmeras medalhas conquistadas.

O Troféu Maurício Bekenn foi organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), em parceria com a Federação Aquática Pernambucana, e reuniu mais de 670 atletas, de 114 clubes, representando todas as regiões do país. Ao lado da bicampeã brasileira Pietra Menezes, Gabriel colocou o clube Pedro Nicolas à frente de grandes adversários do Sudeste e Nordeste do país, na 37ª posição geral.

"Estou muito feliz com meus resultados, muito satisfeito. Era planejado alcançar alguma final, tendo em vista que o campeonato brasileiro é muito difícil. Foram resultados expressivos. Graças a Deus, a Prefeitura de Manaus, através da Fundação Manaus Esporte, eu consegui estar entre os melhores atletas do Brasil. Sou um deles e posso competir de igual para igual no país todo", disse Gabriel Castro.

