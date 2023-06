Nacional x São Raimundo-RR: ingressos à venda para o jogo de domingo

Manaus/AM - O Nacional recebe o São Raimundo-RR no próximo domingo (4) pela quinta rodada da Série D e o clube amazonense já iniciou a venda de ingressos para a partida, marcada para as 15h, no estádio da Colina.

As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e estão à venda pela internet, no site Ingresso Mix. Para o torcedor nacionalino que desejar adquirir de forma antecipada, os ingressos poderão ser comprados em dois locais até sábado (3).

A primeira opção é a sede social do clube, localizada na rua São Luiz, número 230, bairro Adrianópolis, de 8h até às 13h, e de 14h às 18h. No local, o Leão também comercializa camisas oficiais do clube. A segunda opção para compra de ingressos é no restaurante Miako, na rua São Luiz, número 80, bairro Adrianópolis, próximo à sede.

A equipe de João Carlos Cavalo tem nove pontos e ocupa a vice-liderança do grupo 1 da Série D, com três vitórias e uma derrota. Um resultado positivo diante do Mundão pode ser o terceiro consecutivo do clube na temporada, mirando a ponta da tabela.