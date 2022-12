Nacional programa pausas no fim de ano e sinaliza reapresentação com reforços

Manaus/AM - No período das celebrações das festas de fim de ano, o elenco profissional do Nacional Futebol Clube treina até esta sexta-feira (23), retorna às atividades na terça-feira (27), trabalha até a sexta-feira (30) e no dia 2 de janeiro de 2023, às 16h, realiza a reapresentação, com reforços. O técnico Welington Fajardo avalia o trabalho realizado desde as primeiras contratações, destaca o apoio da diretoria e revela que 2023 o trabalho será mais tático.

“Nós começamos a trabalhar por volta do dia 9 de outubro, com as primeiras contratações e, com a apresentação, conseguimos executar o planejamento. O presidente, Augusto Ferraz, está nos dando todas as condições de trabalho, o CT foi todo reformado praticamente. Isso é muito importante que nós estejamos desenvolvendo o trabalho, propriamente dito: chute, passe, cabeceio, correr, chutar, pular. Tudo o que fizemos nesses dias foi de alto nível, da melhor forma possível, mas dando ênfase à parte física que é a base que nós vamos ter para introduzir a parte tática. Esperamos que os jogadores assimilem o mais rápido possível para que possamos mostrar algo dentro do nosso trabalho”, ressaltou.

Os reforços que serão anunciados na reapresentação em 2023 são para suprir carências de algumas posições que foram detectadas durante as três semanas de trabalho, é o que afirma o gerente executivo de futebol do clube, Fernando Gaúcho.

O dirigente também conta que o clube deverá contratar de três a quatro atletas com o perfil do elenco azulino. O objetivo é trazer mais experiência e fortalecer o grupo.

Todos os treinos informados serão realizados, no período da tarde, a partir das 16h, no Centro de Treinamento Barbosa Filho, no bairro Coroado.