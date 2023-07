Nacional e Princesa têm seus adversários definidos do 1º mata-mata da Série D

Manaus/AM - Na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro, os dois representantes do Amazonas na competição conheceram seus adversários na segunda fase, que é o primeiro mata-mata. As datas dos duelos ainda vão ser definidas pela CBF.

O Nacional-AM, que garantiu o primeiro lugar do grupo 1, com 30 pontos, vai enfrentar em dois jogos o Parnahyba. A equipe piauiense terminou a fase de grupos na quarta colocação na chave 2, com 17 pontos. O primeiro duelo será no Piauí e o segundo no Amazonas.

Já o Princesa do Solimões, que garantiu quarto lugar do grupo 1, com 19 pontos, vai enfrentar em dois jogos o Ferroviário-CE. A equipe cearense terminou a fase de grupos na quarta colocação na chave 2, com 17 pontos. O primeiro duelo será no Piauí e o segundo no Amazonas.