Nacional e Bahia de Feira terá VAR nas oitavas da Série D

No duelo entre Bahia e Naça, o trio de arbitragem principal será cearense. Luiz César de Oliveira Magalhães será o dono do apito e auxiliado por Eleutério Felipe Marques Júnior e Anderson Moreira de Farias. O quarto árbitro será Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, da Bahia. E o VAR ficará sob os cuidados de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, de Minas Gerais. Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG) e Jailson Macêdo Freitas (BA) completam a equipe.

O sistema estará disponível já na segunda-feira (14), quando o Nacional visita o Bahia de Feira-BA, na Arena Cajueiro, às 18h (de Manaus). Tanto o jogo de ida, quanto o da volta, marcado para o dia 19, na Colina, deverão contar com o VAR. A CBF tem realizado vistoria em todos os estádios que receberão as partidas das oitavas, para garantir que há possibilidades de receber a tecnologia.

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem dos confrontos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, que acontecem nos próximos dois finais de semana. A novidade é que os jogos terão auxílio da Arbitragem de Vídeo, o VAR. A ideia inicial era que uso da tecnologia fosse feito apenas nas quartas de final, quando se definem os classificados à Série C, mas a entidade nacional optou pela antecipação.

