Nacional anuncia volante Natan Souza, por empréstimo do Botafogo-PB

Manaus/AM - Nessa quarta-feira (8), o volante Natan Souza foi confirmado como reforço do Leão da Vila Municipal para a temporada de 2023. O atleta de 25 anos foi cedido por empréstimo do Botafogo, da Paraíba. O acordo foi comunicado em nota oficial emitida pelo clube nordestino, e logo na sequência pelo Naça.

Em 2022, o volante se destacou no Azuriz-PR, sendo uma peça importante tanto no Campeonato Paranaense quanto na Série D do Campeonato Brasileiro, e acabou contratado pelo Botafogo. Além do clube paranaense e da base do Grêmio, Natan já atuou também por Iguaçu-PR, Operário-MS, CEOV Operário-MT, Cruzeiro-RS e Guarany Bagé-RS.

Natan Souza vinha em atividade, disputou duas partidas com a camisa do Belo nesta temporada, e está apto para atuar na equipe azulina, restando apenas a regularização no BID da CBF para se colocar à disposição de Welington Fajardo. A equipe entra em campo nesta quinta-feira (9) contra o Operário, pela quarta rodada do Estadual