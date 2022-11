Nacional anuncia meia Léo Aquino para nova temporada

Manaus/AM - O Nacional-AM anuncia a contratação do meia Léo Aquino, de 27 anos, que teve como último clube o São José-RS, na disputa da Série C do Brasileiro. Com passagens pela URT-MG, equipe que o atual técnico do Naça comandou, o jogador chega para a sua primeira experiência na Região Norte.

O meia garante que junto aos seus companheiros vai buscar o título do Campeonato Amazonense para o Naça. O Leão é maior campeão do estado com 43 títulos, mas desde 2015, não levanta a taça do Barezão.

O Nacional ainda aproveitou para anunciar também a contratação do analista de desempenho Marcos Paulo para reforçar a comissão técnica. O profissional que é bacharel em educação física e possui formação de analista de desempenho pela CBF Academy é conhecedor do futebol Amazonense.