Nacional anuncia dupla de volantes ex-Manauara e lateral ex-ASA, para a Série D

Manaus/AM - O Nacional anunciou na tarde desta terça-feira (25), as contratações dos volantes Ícaro e Ítalo, ambos ex-Manauara, e do lateral-esquerdo Wendel Nery, ex-ASA, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Às vésperas da estreia na competição, o Leão da Vila Municipal segue ajustando seu elenco para o restante da temporada. De acordo com o clube, nos próximos dias, a diretoria deve confirmar a chegada de mais reforços.

Destaques do vice-campeão amazonense Manauara, Ícaro e Ítalo chegam ao Naça para sua segunda experiência no futebol do norte do país. Além da campanha com o Robô, a dupla protagoniza uma parceria que vem desde os tempos de futebol capixaba, onde foram bicampeões estaduais pelo Real Noroeste. No Barezão deste, Ícaro distribuiu duas assistências, enquanto Ítalo balançou as redes em duas oportunidades. Aos 26 e 25 anos, respectivamente, os novos contratados tem a missão de reforçar o setor de meio-campo do Leão.

Por sua vez, Wendel Nery chega ao Nacional após defender o ASA na atual temporada. Revelado pelo Central-PE, o lateral de 25 anos acumula ainda passagens por clubes como Afogados da Ingazeira, Grêmio Prudente, Pouso Alegre, Nacional de Muriaé e Ferroviário. Com o remanescente do Barezão, Gilmar no elenco, o Naça adiciona mais uma opção para a lateral-esquerda.