Nacional anuncia a contratação do meia Gabriel Davis para a sequência da Série D

Manaus/AM - O Nacional anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do experiente meio-campista Gabriel Davis, que chega para reforçar o elenco azulino na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador de 33 anos estava sem clube desde que deixou o Paysandu no mês de maio.

Natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Gabriel começou a carreira no Juventude-RS, passou por clubes como Porto Alegre-RS, Luverdense-MT, Uberaba-MG, Boa Esporte-MG, Uberlândia-MG, Grêmio Barueri-SP, Villa Nova-MG, Tupi-MG, URT-MG, CRAC-GO, Caxias-RS, entre outros.

O Nacional será o terceiro clube amazonense na carreira de Davis, que chegou ao estado em 2020 para atuar no Manaus. Por lá, faturou o título do Campeonato Amazonense de 2021. No ano seguinte, o meia teve uma passagem pelo Amazonas FC. Depois do fim do Estadual, ele se mudou para o Paysandu, clube que defendeu até maio deste ano. No Pará, disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e foi campeão da Copa Verde em 2022.

O currículo do novo reforço azulino também conta com experiências no exterior, em equipes da Tailândia, Malásia e Vietnã. De volta ao futebol amazonense, Gabriel Davis não escondeu a felicidade por retornar a um local conhecido e agora vestir a camisa do Mais Querido.

“Feliz de estar voltando a um estado que eu já conheço, para um clube da expressão do Nacional, um clube centenário que tem um projeto ambicioso de logo logo estar na Série C, na Série B. Eu me incluo nesse objetivo. Um dos fatores que pesou no acerto foi o fato de já conhecer o estado, saber o que me proporcionou e pode me proporcionar. Minha família é super adaptada com o Norte e vamos voltar a um lugar onde fomos muito felizes”, disse o jogador.

Classificado antecipadamente e brigando pela liderança final do grupo A1, o Nacional age no mercado em busca de reforços visando o mata-mata da quarta divisão nacional. O diretor executivo de futebol do clube, Fernando Gaúcho, exalta a contratação de Davis e ressalta o trabalho realizado fora das quatro linhas para que o Leão da Vila Municipal fique cada vez mais forte.

“Nós entendemos que a experiência nesse momento se faz necessária. É importante ter um atleta da magnitude do Gabriel. A gente já tentou trazer em outra oportunidade, agora se concretizou. Eu tenho certeza que ele vai vestir a camisa com muita dedicação, muito orgulho. Feliz quando vejo um atleta do nível dele chegando hoje já disposto a trabalhar. Eu acho que esse é o pensamento. Nós temos dois jogos agora para concluir essa primeira fase, depois o mata-mata, é o coração na porta da chuteira, porque existe um trabalho, um projeto de resgate do Nacional. A gente espera conseguir os objetivos”, pontuou o dirigente.

Davis desembarcou em Manaus na manhã desta quarta-feira (12) e já partiu rumo ao CT Barbosa Filho para participar do treinamento com os novos companheiros. O clube agora agiliza os trâmites para regularizar o novo contratado no BID da CBF e colocá-lo à disposição do técnico João Carlos Cavalo. O próximo compromisso da equipe azulina será domingo (16), diante da Tuna Luso-PA, às 15h (de Manaus), no Estádio Ismael Benigno, pela 13ª e penúltima rodada da Série D.