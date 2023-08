Nacional-AM vai vencendo o Parnahyba por 2 a 0 e levando decisão para os pênaltis

O Leão abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo com Matheus Sacramento. Aos 24, Ceará ampliou. O resultado de 2 a 0 já empatou o placar agregado em 2 a 2, pois o Parnahyba venceu a partida de ida por 2 a 0, no Piauí.

Manaus/AM - O Nacional-AM está vencendo o Parnahyba por 2 a 0 neste domingo (6), no estádio da Colina, em Manaus, e está levando a decisão da vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro para os pênaltis.

