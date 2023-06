Barezinho Sub-20: Naça e Sulão empatam e Tabosão vence o Amazonas na 2ª rodada

Já no CT Barbosa Filho, o Nacional recebeu o Sul America, e as equipes empataram no placar de 2 a 2. Os gols nacionalinos foram marcados por Joel e Diego, já pelo lado do Sulão, Jardel e Tiago.

Manaus/AM - Durante os confrontos da segunda rodada do Campeonato Amazonense Sub-20, que foi iniciada na tarde dessa quinta-feira (1º), em duas partidas válidas pelo grupo B da competição, o Nacional empatou com o Sul America e o Tabosão bateu o Amazonas.

