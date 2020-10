Na zona de rebaixamento, Corinthians contrata técnico Vagner Mancini

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Ceará, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do técnico Vagner Mancini, 53.

O treinador, com passagens por Santos e São Paulo, este último como interino no ano passado, estava no Atlético-GO, atualmente o 12º colocado do Nacional, com 18 pontos, três a mais do que o time corintiano, 17º na classificação com 15.

O anúncio foi feito pelo Twitter às 17h. O clube também informou que o contrato do técnico vai até o fim de 2021.

Mancini estava no Atlético desde junho. Em 15 jogos no Brasileiro, ele acumulou quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas -recentemente, os goianos empataram com o Corinthians em 1 a 1, na Neo Química Arena.

Como treinador, ele tem como seu principal trabalho na carreira o título da Copa do Brasil conquistado em 2005 pelo surpreendente Paulista, de Jundiaí. Também foi campeão estadual com Vitória, Chapecoense e Ceará.

À frente do Corinthians, ele terá a missão de evitar o segundo rebaixamento da história do clube alvinegro. O primeiro foi em 2007.

Passadas 15 rodadas, a equipe corintiana tem apenas 33% de aproveitamento, rendimento bem abaixo do que conquistou no primeiro turno de 2007, quando somou 45,6% nas primeiras 19 rodadas.

Sob o comando de Coelho, o time não vencia há cinco jogos no Nacional, desde o triunfo sobre o Bahia, por 3 a 2, o único com ele à frente da equipe em sete jogos. Houve, ainda, três empates e três derrotas.

Profissional da base alvinegra, Coelho havia assumido o cargo após a demissão de Tiago Nunes, no dia 11 de setembro. O treinador, que iniciou o ano no comando do Corinthians, deixou o cargo um dia após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Tiago Nunes comandou o clube em 28 jogos. Foram 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.