Na volta à Libertadores, Inter deve ter Hernández no ataque e Johnny no meio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No retorno do Inter à Libertadores, o técnico Eduardo Coudet tem problemas para montar o time principal. De olho no jogo desta quarta-feira (16), contra o América de Cali, no Beira-Rio, o comandante argentino não conta com 10 jogadores, entre lesionados e suspensos.

Três deles são titulares atualmente: Cuesta, Moisés e Edenilson. Os demais poderiam ser alternativas em campo.

A tendência aponta para utilização de Abel Hernández como centroavante e Johnny no meio-campo. Lindoso é opção, mas deve iniciar no banco. No ataque, D'Alessandro tem alguma possibilidade de ser utilizado.

O Inter é líder do grupo E com quatro pontos, e os colombianos aparecem em terceiro lugar, com três. O duelo acontece às 19h15 (de Brasília) e é válido pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

EMPENHO E TORCIDA

Para o lateral direito Renzo Saravia, o Colorado precisará brigar muito para atingir seus objetivos na competição.

"A Libertadores é muito especial. Uma das competições mais difíceis, com grandes jogadores. Os erros são mínimos, os jogos se definem em detalhes. É uma competição muito complicada. Temos um excelente plantel, mas temos que brigar, é importante", disse o jogador.

E nesta batalha pelas vitórias, fará falta um apoio especial. Pela primeira vez, não haverá torcedores nos espaços do Beira-Rio para acompanhar o Inter na competição de clubes mais importante do continente.

"Era muito importante desfrutar do apoio da nossa torcida. Mas sabemos da situação enfrentada pelo mundo. Temos que nos acostumar com essa realidade. É difícil, mas não tem desculpa. Temos um jogo importante em que precisamos entrar em campo e deixar tudo ali para que os pontos fiquem conosco", completou.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Moledo e Uendel; Johnny, Nonato, Boschilia e Patrick; Abel Hernández e Thiago Galhardo. T.: Eduardo Coudet

AMÉRICA DE CALI

Chaux; Arrieta, Segovia, Torres, Velasco; Paz, Carrascal, Sierra; Arias, Duván Vergara y Adrián Ramos. T.: Juan Cruz Real

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 19h15 desta quarta-feira (16)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)