Na volta do Maracanã, Flamengo atropela Bangu e aguarda adversário da semi

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No retorno do Maracanã, o Flamengo fechou a Taça Guanabara com uma vitória maiúscula, ao bater o Bangu por 6 a 0, neste sábado (12). O placar foi construído com gols de Arrascaeta, Gabigol, duas vezes, Léo Pereira, duas vezes, e Matheus França.

O time rubro-negro já havia assegurado a segunda colocação -atrás do Fluminense- e, agora, aguarda para saber se vai enfrentar Botafogo ou Vasco na semifinal. Já o Bangu, permaneceu com nove pontos e ficou com a penúltima colocação.

Na briga por vaga na final, o Fla já entra em campo nesta quarta-feira e vai disputar a semi com "a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida", segundo o regulamento.

Em um primeiro tempo arrasador, o Flamengo conseguiu abrir vantagem de 3 a 0 no placar. Na etapa final, com o Bangu adotando outra postura, e o Rubro-Negro com a vitória encaminhada, houve uma queda no ritmo, mas, ainda assim, os comandados de Paulo Sousa conseguiram marcar mais três vezes.

A partida desta noite marcou o reencontro da torcida do Flamengo com o Maracanã. O estádio esteve fechado neste início de temporada para reparos no gramado, alvo de reclamações nos últimos anos. Já liberado, o local será palco de jogos nesta reta decisiva do Estadual.

O Flamengo começou a partida "em cima" do Bangu e rondando a área adversária. Algumas chances foram criadas, e, em uma delas, o goleiro Paulo Henrique fez boa defesa em finalização de Gabigol.

O placar foi aberto ainda cedo. Em boa trama, Lázaro virou o jogo para Matheuzinho, que avançou e achou Gabigol na área. O camisa 9 bateu para o gol, mas a bola desviou e sobrou para Arrascaeta que, sem marcação, tocou para a rede.

Não demorou e o Flamengo ampliou a vantagem. Everton Ribeiro achou Gabigol em velocidade, no meio da zaga do Bangu, e o camisa 9 bateu na saída do goleiro.

Após a parada técnica, o Bangu tentou uma reação e até deu o primeiro chute a gol, que Hugo defendeu. O Flamengo, porém, manteve o ritmo e não deixou o adversário "respirar", criando diversas oportunidades, inclusive na bola área.

No fim do primeiro tempo, o Rubro-Negro conseguiu ampliar a vantagem. Após toque por cima de Thiago Maia, Arrascaeta tocou de cabeça e Léo Pereira, também de cabeça, completou para fazer o terceiro.

O jogo teve uma queda no ritmo no segundo tempo, e os dois times passaram a errar bastante nas tentativas de investida ao ataque.

O Flamengo ainda conseguiu mexer no placar. Gabigol passou para o Pedro, que acionou Matheus França, O jovem bateu e contou um desvio para superar o goleiro. Foi o primeiro gol dele no profissional. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira desviou e aumentou o placar.

Já nos minutos finais, Gabigol ainda fez o sexto. Com o gol, o atacante chegou aos sétimo no Carioca, tornando-se artilheiro da competição até aqui. Erison e Matheus Nascimento, do Botafogo, Nenê e Raniel, do Vasco, têm cinco gols e entram em campo neste domingo (12).

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 X 6 FLAMENGO

Competição: Campeonato Carioca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 12 de março de 2022

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Michael Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Cartões amarelos: João Gomes, Léo Pereira, David Luiz (FLA); Luis Araújo, Renatinho, Israel, Paulo Henrique (BAN)

Gols: Arrascaeta, do Flamengo, aos 9 minutoso do primeiro tempo; Gabigol, do Flamengo, aos 14 minutos do primeiro tempo; Léo Pereira, do Flamengo, aos 44 minutos do primeiro tempo; Matheus França, do Flamengo, aos 29 minutos do segundo tempo; Léo Pereira, do Flamengo, aos 39 minutos do segundo tempo; Gabigol, do Flamengo, aos 46 minutos do segundo tempo.

BANGU

Paulo Henrique, Wisney, Israel, Raí e Lucas Oliveira; Renatinho (Adsson), Matheus Nascimento (Lucas Duarte), Baggio (João Victor) e Denilson; Felipinho (Santarém) e Luís Araújo (Daniel Dias). Técnico: Felipe.

FLAMENGO

Hugo Souza, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho (Isla), João Gomes (Diego), Thiago Maia (Matheus França) e Arrascaeta; Everton Ribeiro (Pedro), Lázaro (Marinho) e Gabriel. Técnico: Paulo Sousa.