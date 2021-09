Na UTI, Pelé agradece carinho e diz que se sente melhor a cada dia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Pelé usou as redes sociais para agradecer pelo carinho e tranquilizar a todos. O Rei do Futebol afirmou que se sente "um pouco melhor a cada dia" após cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pelé informou que ainda vai se recuperar "por mais alguns dias". Segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (10) pelo hospital, o ex-jogador de 80 anos apresenta uma recuperação satisfatória.

O Rei ainda brincou ao dizer que está "ansioso" para voltar a jogar, e que tem aproveitado os últimos dias para conversar com a família e descansar.

"Meus amigos, a cada dia que passa, eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!", escreveu em seu Twitter.

Pelé está internado desde o dia 31 de agosto em São Paulo, e no último fim de semana, passou por cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito.