Na natação, Iêda Guimarães cai para a 36ª colocação no pentatlo moderno

Na última bateria do dia, a russa Gulnaz Gubaydullina estabeleceu um novo recorde olímpico ao completar a prova de natação em 2m07s31. Gubaydulina já era a detentora da melhor marca olímpica ao nadar para 2m07s94 nas Olimpíadas do Rio.

A competição de pentatlo moderno segue nesta sexta, a partir das 3h45 (de Brasília), com a rodada bônus de esgrima e as provas de hipismo, tiro e corrida.

Nos 200 m livre, Iêda foi a sexta colocada da primeira bateria e última na classificação geral, com 2m32s16. Ela nadou na sexta raia, em piscina de 25 m montada no Estádio Olímpico.

