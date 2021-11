Na luta contra o Z-4, Sport busca reação contra o América-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sport enfrenta o América nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atolado na zona de rebaixamento, o time rubro-negro busca recuperação no torneio diante de um adversário que já conseguiu se afastar das últimas colocações.

Com 30 pontos, o Sport abre o grupo dos últimos quatro colocados e vem de derrota para o Fluminense no Maracanã. Por isso, um triunfo em casa é essencial para os pernambucanos seguirem sonhando com a permanência na elite do futebol nacional.

Para essa partida, o técnico Gustavo Florentín poderá contar com o retorno do meia Gustavo e do centroavante Mikael, que cumpriram suspensão. O zagueiro Rafael Thyere e o volante Zé Welison, com lesões, correm o risco de ficarem fora do confronto.

Do outro lado, o América-MG vinha em boa fase até que foi derrotado no clássico contra o Atlético-MG por 1 a 0 na rodada passada. Com isso, a equipe do técnico Marquinhos Santos ficou estacionada nos 38 pontos em 12º lugar.

O América-MG tem dois desfalques para o encontro em Pernambuco. O meia Bruno Nazário e o atacante Fabrício Daniel estão suspensos. O time titular, porém, não deve sofrer mudanças em relação ao que perdeu para o Atlético-MG.

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (10)

Juiz: Raphael Claus (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere