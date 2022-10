Na luta contra a degola, Atlético-GO usa boa fase diante do Juventude

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO enfrenta o Juventude neste domingo (16), às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro quer aproveitar o bom momento que vive na competição para deixar a zona de rebaixamento diante de um adversário praticamente rebaixado.

Com 29 pontos, o Atlético-GO ocupa a 18ª colocação. A equipe dirigida por Eduardo Batista ganhou sete pontos dos últimos nove disputados -vitórias sobre Fluminense e Avaí e empate com o líder Palmeiras-, mas ainda não consegue deixar a zona da degola nesta rodada. A equipe ainda está quatro pontos atrás do Ceará, o primeiro time fora do grupo dos últimos quatro colocados.

Para essa partida, o Atlético-GO terá o retorno de dois jogadores titulares. O atacante Airton e o meia Baralhas cumpriram suspensão automática e ficam à disposição. O lateral esquerdo Jefferson é outra novidade, mas deve aparecer apenas como opção na reserva.

O Atlético-GO entrará em campo com a seguinte formação: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Já o Juventude está praticamente rebaixado para a Série B. O time gaúcho soma 20 pontos e ocupa a lanterna praticamente sem chance de escapar da degola. Em seu último compromisso, levou uma goleada por 4 a 1 do Santos na Vila Belmiro.

Para esse jogo, o técnico Lucas Zanella, que está no cargo interinamente, não poderá contar com o lateral esquerdo Moraes, que pertence ao Atlético-GO e não poderá atuar por motivos contratuais. Na defesa, o zagueiro Paulo Miranda perdeu a posição para Vitor Mendes.

O Juventude deve ter a seguinte escalação: Pegorari; Paulo Henrique, Thalisson, Vitor Mendes e Rodrigo Soares; Élton, Jadson, Chico, Capixaba e Rafinha; Isidro Pitta.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (16)

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere