Na Inglaterra, neblina fez goleiro não perceber fim do jogo no dia de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do adiamento de três partidas por conta de surtos de Covid-19 em algumas equipes, a Premier League irá manter a tradição do Boxing Day, a rodada disputada no dia 26 de dezembro.

Houve um tempo, porém, em que o futebol inglês sediava seus jogos natalinos no próprio dia 25. Foi uma prática que se iniciou ainda no fim do século 19 e perdurou até meados da década de 1950.

Esses confrontos de Natal produziram algumas histórias curiosas, como a do Everton, que entrou em campo duas vezes no mesmo dia em 1888.

No primeiro duelo, na manhã de 25 de dezembro, eles venceram o Blackburn Park Road pela Lancashire Cup por 3 a 2. Mais tarde, jogaram um amistoso contra o Ulster FC e levaram a melhor, 2 a 0.

Ambas as partidas foram disputadas em Anfield, casa do Everton na época e que depois se tornara o estádio de seu maior rival, o Liverpool.

No Natal de 1937, um confronto entrou para o folclore do futebol inglês.

Vários jogos naquele dia foram adiados ou suspensos por conta do mau tempo. Mas Chelsea e Charlton se enfrentaram em Stamford Bridge.

As equipes empatavam por 1 a 1 no segundo tempo quando uma camada espessa de neblina pairou sobre o gramado, dificultando a visão de todos.

Sam Bartram, goleiro do Charlton, perdeu de vista os companheiros, o que o levou a pensar que seu time não parava de atacar o Chelsea. Após vários minutos sem que enxergasse um jogador sequer, um policial surge da neblina.

"O que diabos você faz aqui? O jogo foi paralisado há 15 minutos", disse o guarda.

Quando Bartram chegou no vestiário, seus colegas já haviam tomado banho e não seguraram as gargalhadas ao perceberem que o goleiro tinha passado todo aquele tempo sozinho no campo.

Na véspera do Natal de 1940, quatro atletas do Brighton foram até Norwich enfrentar o clube local. O restante da equipe, que deveria encontrá-los no dia 25 para o jogo, acabou não viajando -eram tempos de guerra e o governo inglês desencorajava viagens pelo país.

Mesmo com os desfalques, as autoridades decidiram seguir com o jogo.

Foi preciso então que torcedores e alguns juvenis (inclusive do Norwich) completassem o time. De acordo com o site wearebrighton.com, cinco pessoas que assistiam à partida se voluntariaram para vestir o uniforme dos visitantes.

Os donos da casa não tiveram piedade e golearam o Brighton por 18 a 0. O goleiro dos visitantes, claro, tinha vindo da arquibancada.

Jogos da rodada do Boxing Day no domingo (26) 12h

West Ham x Southampton

Tottenham x Crystal Palace

Norwich x Arsenal

Manchester City x Leicester

14h30

Aston Villa x Chelsea

17h

Brighton x Brentford