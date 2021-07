Na estreia de Renato, Flamengo larga com vantagem na Libertadores

Com o resultado, o Flamengo jogará agora por um empate para seguir para as quartas de final. O duelo decisivo será na próxima quarta-feira (21), às 21h30, ainda ser local confirmado, já que o time rubro-negro tenta contar com torcedores nas arquibancadas.

Com um gol de Michael, o time rubro-negro conseguiu importante vantagem no estádio Norberto Tomaghello e deixou a cidade de Florencio Varela, na Argentina, mais perto da vaga.

