Na Argentina, Brasil sub-20 joga Mundial para voltar ao topo da categoria

SÃO PAULO/SP - Na Copa do Mundo, aquela realizada de quatro em quatro anos, que todo o mundo conhece e acompanha, o Brasil reina: mesmo sem ganhar há duas décadas, é o único pentacampeão mundial (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

No Mundial sub-17, a primeira competição de âmbito global em que os jogadores têm chance, alguns ainda imberbes, de ganhar amplo destaque futebolístico, a seleção brasileira também está no topo (junto com a Nigéria): quatro conquistas (1997, 1999, 2003 e 2019).

Na categoria sub-20, porém, cujo Mundial dá a largada neste sábado (20), o Brasil vê alguém na sua frente. E alguém que, pela rivalidade, é nada palatável: a Argentina.

Os argentinos, mesmo não ganhando desde 2007, somam seis títulos na competição bienal que existe desde 1977, um a mais que os brasileiros (1983, 1985, 1993, 2003 e 2011).

Maiores campeões da Copa do Mundo

Brasil: 5

Itália e Alemanha: 4

Argentina: 3

Maiores campeões da Copa do Mundo sub-20

Argentina: 6

Brasil: 5

Portugal e Sérvia: 2

Maiores campeões da Copa do Mundo sub-17

Brasil e Nigéria: 4

Gana e México: 2

Para tentar igualar-se à Argentina, o time nacional utilizará a base que se sagrou em fevereiro, na Colômbia, campeã sul-americana.

O treinador é o mesmo, Ramon Menezes, que fez neste ano as vezes de interino da seleção principal em amistoso contra o Marrocos (derrota por 2 a 1)

Aliás, como o buraco na função continua aberto, pois a CBF quer o italiano Carlo Ancelotti mas não há indicação clara de que o técnico do Real Madrid venha, há chance de Ramon ser o responsável pela próxima convocação, para amistosos em junho.

O treinador não pôde levar ao Mundial os dois jogadores que formaram a dupla de ataque no Sul-Americano. Tanto Vitor Roque como Alexsander não foram liberados por, respectivamente, Athletico-PR e Fluminense.

O mesmo aconteceu com a hoje considerada maior revelação ofensiva no futebol brasileiro. Endrick, 16, que ainda tem idade para o sub-17, tinha vaga entre os 21 de Ramon, mas o Palmeiras quis mantê-lo no elenco.

Assim, a maior esperança de gols reside nos pés e na cabeça de Marcos Leonardo, centroavante titular do Santos.

Sem desfalques significativos

A defesa e o meio-campo não sofreram baixas significativas - a exceção é o lateral esquerdo Patryck (São Paulo) -, e Ramon ainda contará com reforços que atuam no exterior e não jogaram o torneio continental: o atacante Marquinhos (Norwich, ex-São Paulo) e os meias ofensivos Savio (PSV, ex-Atlético-MG) e Matheus Martins (Watford, ex-Fluminense).

Se o técnico não decidir fazer alterações no esquema tático que vinha utilizando, as alas devem ter dois corintianos, Giovane pela direita e Biro (que também pode atuar na lateral) pela esquerda.

Convocados do Brasil para o Mundial:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kauã Santos (Flamengo) e Kaíke (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), André Dominique (Bahia) e Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros: Jean Pedroso (Coritiba), Douglas Mendes (Liefering-AUT) e Robert Renan (Zenit-RUS)

Meio-campistas: Guilherme Biro (Corinthians), Ronald (Grêmio), Savio (PSV-HOL), Andrey Santos (Vasco), Marlon Gomes (Vasco) e Matheus Martins (Watford-ING)

Atacantes: Matheus Nascimento (Botafogo), Giovane (Corinthians), Giovani (Palmeiras), Kevin (Palmeiras), Marquinhos (Norwich-ING) e Marcos Leonardo (Santos)

A estreia da seleção é neste domingo, às 18h (de Brasília), contra a Itália, em Mendoza. O SporTV transmite. Completam o Grupo D a República Dominicana e a Nigéria.

Vinte e quatro seleções participam do Mundial, e a decisão será no dia 11 de junho, no estádio Diego Armando Maradona, em La Plata.