Mundial de Clubes: confira como ficou a chave de participantes

Campeão da Libertadores, que ainda tem Fluminense, Internacional e Palmeiras na luta, vai estrear na semifinal

Rio de Janeiro/RJ - O sorteio da Copa do Mundo de Clubes da Fifa Arábia Saudita 2023 foi realizado na terça-feira, dia 5, em Jeddah, e definiu que o campeão da Copa Libertadores deste ano vai enfrentar, nas semifinais, o vencedor do confronto entre o egípcio Al Ahly e quem sair do confronto Al Ittihad x Auckland City. Três clubes brasileiros ainda estão na disputa pelo título continental sul-americano, Informou a Fifa*.

Lembrando que o torneio já tinha definido que o representante saudita, Al Ittihad, e o Auckland City FC, da Oceania, fariam o jogo de abertura.

Veja aqui a tabela completa da competição

Por isso, o sorteio começou com os olhos dos torcedores voltados à segunda rodada, que também terá o confronto entre Club León, do México, e o Urawa Reds, do Japão. Esse jogo está do outro lado da chave, e quem triunfar vai desafiar o poderoso Manchester City, o campeão europeu, nas semifinais.

O sorteio foi conduzido por Jaime Yarza, Diretor de Torneios da Fifa, com apresentação de Samantha Johnson e os papéis de assistentes desempenhados pela lenda marfinense Yaya Touré, que brilhou pelo City, e por Manaf Abushugair, ídolo do Al Ittihad .

Esta é a 20ª edição do Mundial de Clubes da Fifa e a primeira vez que o torneio será sediado na Arábia Saudita. O torneio acontece de 12 a 22 de dezembro de 2023, com Jeddah sediando todas as partidas.

Resultado do sorteio e tabela

Primeira rodada (Jogo1)

Al Ittihad FC x Auckland City FC

12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada (Jogos 2 e 3)

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1

15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Club León x Urawa Reds

15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Semifinais (Jogos 4 e 5)

Campeão da Libertadores x vencedor do jogo 2

18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC

19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Disputa pelo 3º lugar e final (Jogos 6 e 7)

Terceiro lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

(*) Informações da Fifa