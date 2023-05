Multado por crítica a árbitro, Klopp quer saber 'para onde vai o dinheiro'

A decisão foi tomada devido a falas de Klopp sobre o árbitro Paul Tierney, que apitou vitória do Liverpool por 4 a 3 sobre o Tottenham, em 30 de abril. O alemão deu as seguintes declarações à imprensa após ser questionado sobre levar cartão amarelo:

"Eu esperava a punição. Gostaria de saber para onde vai o dinheiro. Ficarei feliz em pagar se for para uma boa causa. Se a FA (Federação Inglesa de Futebol) manter o dinheiro, então teremos que conversar de novo. As pessoas ao meu redor estavam bem pessimistas, acharam que a punição seria maior", disse Klopp.

