Mulher se joga de carro em movimento ao ser agredida por jogador de futebol

O ex-jogador do CRB Zé Carlos foi preso suspeito de agredir uma mulher neste domingo (30) em Maceió. Para escapar das agressões, a vítima chegou a pular do veículo do jogador em movimento.

De acordo com o G1, Zé Carlos negou as agressões em depoimento à polícia. No entanto, a vítima afirmou que as agressões ocorreram por ciúmes.

"Ele passou na casa da vítima e logo foi iniciada uma discussão que gerou nas agressões. A vítima chegou a pular do carro em movimento e foi flagrada por uma viatura da Polícia Militar, que prendeu o autor das agressões e os trouxeram para a Central de Flagrantes", disse o delegado que investiga o caso.

A fiança foi fixada no valor de 30 salários mínimos (R$ 33 mil) e, após o pagamento, Zé Carlos vai responder pelo crime em liberdade.