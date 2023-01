Mulher que acusa Daniel Alves de estupro diz que não quer dinheiro, mas sim a prisão dele

Na sexta, o clube mexicano anunciou a rescisão do contrato do lateral-direito após a prisão preventiva decretada na Espanha.

Na ocasião do suposto estupro, o lateral havia estendido o seu período de férias após a Copa do Mundo disputada no Qatar com a seleção brasileira.

Então, o jogador teria se colocado atrás da vítima. "Ele pegou minha mão, colocou no pênis e eu tirei", disse no depoimento. Alves a teria levado ao banheiro, onde teria dito "que eu não podia ir embora e que eu tinha que dizer a ele que eu era sua putinha".

O caso aconteceu no banheiro da boate Sutton Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro. Segundo o depoimento dela, Alves as chamou à área VIP da boate e ofereceu taças de cava (espumante produzido na Catalunha), o que recusaram.

O depoimento da mulher foi considerado "contundente" e sem contradições com o que ela havia dito no dia 2 de janeiro, ao fazer a denúncia em uma delegacia. O caso está em segredo de Justiça, mas alguns jornais da Espanha publicaram o que seriam trechos da fala à juíza.

"Gostaria de desmentir tudo, em primeiro lugar. Eu estive nesse local, com outras pessoas, estava me divertindo. Todo o mundo sabe que eu gosto de dançar. Mas sem invadir o espaço dos outros. Sempre respeitando o entorno. Não sei quem é essa senhorita, não a conheço", ele disse, em 5 de janeiro, a um programa da emissora regional Antena 3.

A jovem renunciou "expressamente" a exercer esse direito porque o seu objetivo é fazer justiça e fazer com que Alves pague com a prisão. A informação foi revelada por fontes envolvidas na investigação, segundo o jornal espanhol El País.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.