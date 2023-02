Mulher diz em depoimento que Daniel Alves a 'machucou muito'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em depoimento à Justiça espanhola, a mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual detalhou o ocorrido. O jornal La Vanguardia teve acesso ao relato feito na sexta-feira (3).

Após os 16 minutos, segundo as câmeras de segurança, Alves saiu do banheiro e momentos a denunciante também saiu. Ela se voltou para a prima, dizendo angustiada: 'Vamos embora daqui'. Na saída, quando esperavam para pegar os casacos na chapelaria, a jovem de 23 anos começou a chorar enquanto repetia 'ele me machucou muito'",

diz o depoimento da mulher.

"Ao passar pela porta de saída para a rua, um dos porteiros perguntou-lhe o que se passava e, percebendo que a moça não passava bem, pediu para ela retornar e alertou o responsável pela balada, que estava no mesmo corredor e conseguiu que a jovem verbalizasse que havia sido estuprada. Foi então que o responsável ligou para os Mossos, e o chefe de turno que estava de plantão naquela noite foi até o local", concluiu o trecho.

Oito testemunhas do caso deram depoimento nesta sexta-feira. Todos reforçaram pontos da versão apresentada pela mulher de 23 anos que acusa Daniel Alves de tê-la estuprado e agredido fisicamente no banheiro de uma área vip da boate em Barcelona no fim do ano passado.

Entre as testemunhas estavam uma amiga e uma prima da denunciante. Elas também estavam na boate e disseram à Justiça ter sido abordadas pelo jogador na área vip "com intenções aparentemente sexuais". Ao UOL, a advogada Ester García López, que representa a denunciante, já havia dito que o jogador "tocou uma outra mulher".

Próximos passos do caso

A defesa de Daniel Alves entregou nesta semana o recurso, pedido para que o jogador seja investigado em liberdade. A defesa tenta provar que a chance de o jogador deixar a Catalunha e voltar para o Brasil é nula. O pedido ainda não foi avaliado e a acusação tem até o dia 9 de fevereiro para contestar o documento.

Não há data para o julgamento. Se condenado por agressão sexual com violação, ou estupro, Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão. A pena aumenta caso haja outros crimes.