Mulher de Cristiano Ronaldo critica técnico de Portugal após eliminação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, publicou uma mensagem nas redes sociais neste sábado (10), pouco depois da derrota de Portugal por 1 a 0 para Marrocos, que eliminou a seleção lusa na Copa do Mundo do Qatar. Ela criticou o técnico Fernando Santos por ter deixado seu marido no banco de reservas.

"Hoje o teu amigo e treinador decidiu mal. Esse amigo para o qual tens tantas palavras de admiração e respeito. O mesmo que ao colocá-lo em jogo, viu como tudo mudou, mas já era tarde", começou a modelo.

"Não se pode subestimar o melhor jogador do mundo, a sua arma mais poderosa. Tão pouco se deve dar a cara por alguém que não merece."

"A vida te dá lições. Hoje não perdemos, aprendemos. Te admiramos, Cristiano", finalizou Georgina.

No jogo contra a Suíça, quando Portugal venceu por 6 a 1, Georgina já havia criticado o treinador por deixar Cristiano Ronaldo na reserva --ele entrou no segundo tempo.

Kátia Aveiro, irmã do craque português, também foi às redes sociais defender o craque.

"Quando os meus netos me pedirem para falar sobre luta, honra, glória, trabalho, dedicação, obstáculos, maldade humana a troco da inveja, quando me pedirem para falar de troféus, de golos, de prêmios, de recordes de um legado inédito eu vou falar do meu irmão", escreveu.